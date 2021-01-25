В Совфеде предложили ввести внесудебную блокировку сайтов с «треш-стримами»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Следует ввести законодательную норму о возможности внесудебной блокировки сайта в том случае, если на нем ведется «треш-стрим». Об этом заявил сенатор Александр Башкин в понедельник, 25 января.

Он пояснил, что для операторов и провайдеров в случае нарушения этой меры нужно ввести административную ответственность.

— Необходимо ввести внесудебную блокировку доступа к сайтам стримеров или иным ресурсам, где ведутся трансляции «треш-стримов», — сказал Александр Башкин.

По его словам, технически возможно отслеживать «треш-стримы» и оперативно блокировать доступ к ним. Помимо этого, в рамках борьбы с подобной деятельностью парламентарий предложил ввести уголовную ответственность для авторов «треш-стримов».

Сенатор добавил, что в Совфеде разработают и внесут в Государственную думу пакет необходимых законопроектов, передает РИА Новости.

Обсуждение наказания для «треш-стримеров» началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, во время которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Суть стрима заключалась в проведении различных заданий, которые зрители предлагали выполнять блогерам за денежное вознаграждение. В прямых эфирах, которые вел подозреваемый, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

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