В Совфеде заявили, что Россия поддержит продление СНВ-3 без «отягощений»

Фото: пресс-служба Совфеда

Москва поддержит стремление Вашингтона продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3), но только на приемлемых для российской стороны условиях. Об этом глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил в пятницу, 22 января.

— Если готовность США продлить договор не будет сопровождаться какими-то «отягощениями» — дополнительными условиями, неприемлемыми для России, то мы только за, — приводит РИА Новости слова сенатора.

Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон предложит Москве пролонгировать соглашение на пять лет. Срок ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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