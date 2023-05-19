Нутрициолог Киреева назвала овощи с самым высоким содержанием нитратов

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Овощи являются источником витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов и клетчатки. Однако не все они одинаково полезны. Об этом сообщила нутрициолог Анна Киреева.

По ее словам, овощи могут навредить организму из-за химических веществ, использующихся для ускорения их созревания, гниения и насекомых, а также из-за пестицидов.

Эксперт отметила, что основная опасность ряда овощей заключается в нитратах. Зачастую они являются причинами возникновения в организме интоксикации и опухолей, а также уменьшают содержание йода, что чревато увеличением щитовидной железы.

— Нитраты понижают содержание витаминов С, РР, В2 и Е в сельхозпродукции, ухудшают сохранность плодов. Вместе с тем нитраты способны расширять сосуды, — рассказала специалист.

Киреева сообщила, что больше всего нитратов накапливает зелень — кинза, петрушка, лук и сельдерей, а из овощей — белокочанная капуста, редис и свекла. Она добавила, что в кабачках, редьке, моркови, огурцах, тыкве и цветной капусте содержится среднее количество нитратов. Низкое содержание вредных веществ — в томатах, репчатом луке, картофеле, перце и чесноке, передает «Газета.ру».

Традиционно считаемые полезными фрукты и овощи в определенных случаях могут быть опасны для здоровья. Например, их употребление нужно ограничить при некоторых заболеваниях. Таким мнением в разговоре с «Вечерней Москвой» поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.