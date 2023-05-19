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В новый пакет санкций США против РФ включат 300 компаний, судов и самолетов

Юлия Курганова
В мире
В новый пакет санкций США против РФ включат 300 компаний, судов и самолетов
Фото: Unsplash

В новый пакет санкций США против России войдут около 300 компаний, лиц, судов и самолетов. Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что экспортные ограничения коснутся 70 российских предприятий, а также и других стран.

По его словам, рестрикции нацелены на то, чтобы усложнить РФ «поддержание своей военной машины». Подробности он не сообщил.

Чиновник добавил, что новые ограничения коснутся в том числе компаний, которые задействованы в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии, сообщает РИА Новости.

— Новые санкции будут значительным усилием, которое существенно ограничит доступ России к товарам, необходимым для поддержания боевых возможностей, — заявил представитель администрации Соединенных Штатов.

Европейский союз планируется добавить в антироссийский санкционный список почти 100 компаний и физических лиц. Также предлагается обязать иностранные компании, оставшиеся в России, выплачивать до 25 процентов от прибыли в РФ.

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