Период начала новых дел: как новолуние 19 мая повлияет на личную жизнь

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19 мая 2023 года жителей планеты ждет новолуние, которое начнется в 18:56 минут по московскому времени. Каким будет этот период, каких действий лучше не совершать и чего остерегаться, «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой.

По ее словам, нынешнее новолуние — это прекрасный период для начала новых дел.

— Хорошо заключать сделки, зачинать детей, создавать семью, вступать в отношения и знакомиться. Это время подходит для поисков работы, самореализации и самопознания, — сказала Миронова.

Также это прекрасный период для карьерного роста, что позволит вам занять руководящую должность.

Однако в новолуние не рекомендуется давать в долг, потому что процесс возврата денежных средств затянется.

— Не передавайте в новолуние через порог продукты — молоко, яйца, хлеб и соль, потому что тем самым вы отдадите свою удачу и здоровье. Не нужно отправляться в дорогу в этот период, так как могут подстерегать опасности и вы не получите тех эмоций от поездки, которых ожидали, — продолжила эксперт.

В заключение экстрасенс добавила, что новолуние — это не лучшее время для негативных эмоций.

Не следует желать кому-либо зла, потому что, если вы поссоритесь с этим человеком, есть вероятность, что вы уже никогда не помиритесь.