Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Период начала новых дел: как новолуние 19 мая повлияет на личную жизнь

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Период начала новых дел: как новолуние 19 мая повлияет на личную жизнь
Фото: shutterstock

19 мая 2023 года жителей планеты ждет новолуние, которое начнется в 18:56 минут по московскому времени. Каким будет этот период, каких действий лучше не совершать и чего остерегаться, «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой.

По ее словам, нынешнее новолуние — это прекрасный период для начала новых дел.

— Хорошо заключать сделки, зачинать детей, создавать семью, вступать в отношения и знакомиться. Это время подходит для поисков работы, самореализации и самопознания, — сказала Миронова.

Также это прекрасный период для карьерного роста, что позволит вам занять руководящую должность.

Однако в новолуние не рекомендуется давать в долг, потому что процесс возврата денежных средств затянется.

— Не передавайте в новолуние через порог продукты — молоко, яйца, хлеб и соль, потому что тем самым вы отдадите свою удачу и здоровье. Не нужно отправляться в дорогу в этот период, так как могут подстерегать опасности и вы не получите тех эмоций от поездки, которых ожидали, — продолжила эксперт.

В заключение экстрасенс добавила, что новолуние — это не лучшее время для негативных эмоций.

Не следует желать кому-либо зла, потому что, если вы поссоритесь с этим человеком, есть вероятность, что вы уже никогда не помиритесь.

Магия Экстрасенсы Отношения Луна
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евровидение: как хорошо, что нас там не было

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Все мнения
О проекте