Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

InfoBrics: Украина остается легкой мишенью, несмотря на поставки Западом систем ПРО

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
InfoBrics: Украина остается легкой мишенью, несмотря на поставки Западом систем ПРО
Фото: president.gov.ua

Несмотря на поставки оружия с Запада, Украина не в состоянии улучшить систему противовоздушной обороны (ПРО), оставаясь легкой мишенью для РФ. Такое мнение высказал журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для издания InfoBrics.

— Недавние успешные российские удары по украинским стратегическим объектам прояснили реальность, о которой уже говорили многие военные эксперты: украинская ПРО уязвима. Несмотря на всю западную помощь и непрекращающиеся поставки оружия, Украина не в состоянии улучшить свою систему обороны, продолжая оставаться легкой мишенью для боевых действий России, — написал он.

Также обозреватель сослался на западных экспертов, которые много раз говорили о критическом положении ПРО Киева, которая не способна защитить стратегические объекты из-за недостатка боеприпасов и квалифицированных кадров.

Еще Лейрос указал на то, что количество противоракет, запускаемых украинской ПРО в два раза превышает количество ракет ВС РФ. Это делает истощение необходимых боеприпасов вопросом времени.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание «военного кабинета» с представителями военных ведомств. На нем обсуждались вопросы наступления, обороны, получения дополнительных систем ПВО и дальнобойного оружия.

Украина СМИ Спецоперации Россия система ПРО
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евровидение: как хорошо, что нас там не было

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Все мнения
О проекте