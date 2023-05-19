InfoBrics: Украина остается легкой мишенью, несмотря на поставки Западом систем ПРО

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Несмотря на поставки оружия с Запада, Украина не в состоянии улучшить систему противовоздушной обороны (ПРО), оставаясь легкой мишенью для РФ. Такое мнение высказал журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для издания InfoBrics.

— Недавние успешные российские удары по украинским стратегическим объектам прояснили реальность, о которой уже говорили многие военные эксперты: украинская ПРО уязвима. Несмотря на всю западную помощь и непрекращающиеся поставки оружия, Украина не в состоянии улучшить свою систему обороны, продолжая оставаться легкой мишенью для боевых действий России, — написал он.

Также обозреватель сослался на западных экспертов, которые много раз говорили о критическом положении ПРО Киева, которая не способна защитить стратегические объекты из-за недостатка боеприпасов и квалифицированных кадров.

Еще Лейрос указал на то, что количество противоракет, запускаемых украинской ПРО в два раза превышает количество ракет ВС РФ. Это делает истощение необходимых боеприпасов вопросом времени.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание «военного кабинета» с представителями военных ведомств. На нем обсуждались вопросы наступления, обороны, получения дополнительных систем ПВО и дальнобойного оружия.