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«Чеховский фестиваль на улицах Москвы» откроется аргентинской милонгой

Евгений Силаев
Город
«Чеховский фестиваль на улицах Москвы» откроется аргентинской милонгой
Фото: Московские сезоны

С 20 мая по 20 августа пройдет «Чеховский фестиваль на улицах Москвы», который состоится в рамках XVI Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в пятницу, 19 мая.

Открытие фестиваля запланировано на 12:30 20 мая. Зрителям фестивальной площадки на площади Революции будет представлен спектакль «Милонга» «Компании Хермана Корнехо» из Аргентины. Исполнители подготовили получасовое шоу, посвященное танго.

Участники смогут не только посмотреть постановку, но и станцевать самостоятельно. Посмотреть спектакль еще раз можно 21 мая в 14:00 на том же месте.

В Библиотеке иностранной литературы с 22 по 27 мая пройдут Дни славянских культур. Мероприятия ознаменуются фестивалем «СЛАВный день». Кроме того, впервые в событии примут участие представители Балканских стран.

Помимо этого, в столичном парке «Зарядье» открыли «Аллею добра» в рамках ежегодного проекта «Время добра». Участниками акции стали жители столицы, которые получили нагрудный знак отличия «Волонтер Москвы» в прошлом году.

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