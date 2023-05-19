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Житель Артемовска рассказал, как ВСУ выгоняли людей из домов перед взрывами

Полина Пашкина

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Житель Артемовска рассказал, как ВСУ выгоняли людей из домов перед взрывами
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выгнали людей из квартир в нескольких многоэтажках в Артемовске. На сборы им дали всего несколько минут, после чего многоэтажки были взорваны. Об этом рассказал журналистам житель Артемовска.

По его словам, при отступлении из одного из кварталов города украинские войска пришли в подвал на улице Першина, где люди прятались от боев.

— Утром я слышу стук в дверь, в наш подвал. Вышел — стоит солдат, говорит: «У вас 15 минут, выходите. Сейчас будет тут кирдык, что-то страшное», — поделился житель Артемовска.

После того как люди перебрались в другой подвал, ВСУ подорвали дом. Прошло даже меньше заявленных 15 минут — взрыв прозвучал через 10, вспоминает житель Артемовска. Также при отступлении украинские войска взорвали еще несколько многоквартирных домов и здание налоговой инспекции, передает РИА Новости.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ранее освободили заблокированных в заминированном подвале мирных жителей Артемовска. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боев Олег Корнеев. Спустя несколько дней к дому пробились бойцы ЧВК и, убедившись, что в подвале заблокированы мирные жители, попросили их отойти от стены, которую они взорвали для высвобождения людей.

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