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Приметы и советы

Более 100 машино-мест реализуют в районе Братеево

Полина Пашкина
Город
Более 100 машино-мест реализуют в районе Братеево
Фото: Pixabay

В Южном административном округе столицы выставили на торги 102 машино-места. Подать заявку на участие в аукционе все желающие смогут до 26 и 29 мая. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Уточняется, что парковочные места находятся в районе Братеево на Братеевской улице. Они расположены недалеко от жилых кварталов.

— Автовладельцы могут принять участие в торгах на приобретение 102 парковочных мест в районе Братеево. Объекты площадью от 12,2 до 16,7 квадратного метра располагаются в двух многоуровневых наземных паркингах. Их реализуют на открытых аукционах на повышение начальной цены. Торги пройдут 30 и 31 мая. Все процедуры проведут дистанционно, – рассказал Иван Щербаков.

Места для машин находятся в двух многоуровневых наземных паркингах. Рядом с ними расположены автозаправочная станция и автомойка, выезды на Бесединское шоссе и Московскую кольцевую автомобильную дорогу, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще 136 машино-мест в Таганском районе реализуют на торгах. Подземная парковка находится недалеко от станции метро «Волгоградский проспект».

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