Финал городского турнира по компьютерному многоборью прошел в центрах московского долголетия

Фото: официальный сайт мэра Москвы

В столице состоялся финал большого городского турнира по компьютерному многоборью среди людей старше 55 лет. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

— Современные москвичи старшего поколения уже давно являются полноправными членами цифрового сообщества: пользуются интернетом, смартфонами, совершают онлайн-покупки, оплачивают услуги ЖКХ и не только. Во многом этому поспособствовал проект «Московское долголетие», в рамках которого постоянно проводят занятия по компьютерной грамотности, — отметил он.

Участники турнира состязались на шести площадках центров московского долголетия. Теперь победителям предстоит принять участие в федеральных соревнованиях, передает официальный сайт мэра Москвы.

Горожан старшего поколения приглашают принять участие в отборе в творческие лаборатории «Мастерская дизайнеров — 2023». Пять самых популярных российских модельеров станут наставниками участников лаборатории. Они отберут по 10 человек и создадут пять модных коллекций одежды. Заявки принимаются до 31 мая.