Вильфанд предупредил о ливнях и грозах в столице 21 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве в ближайшие пять–шесть дней ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. При этом в воскресенье, 21 мая, в городе могут пройти ливни и грозы, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в столице сильно меняется погода. Так, 19 мая температура понизится сразу на восемь градусов по сравнению с предыдущим днем — в Москве спрогнозировали до плюс 17–19 градусов.

— В субботу и воскресенье аналогичная температура днем, но если в первый выходной еще будет местами небольшой дождь, то 21 мая — непродолжительные ливни, условия для грозовой деятельности, усиление ветра до 15 метров в секунду, — предупредил Вильфанд.

Специалист отметил, что в начале следующей недели пасмурная погода сохранится, однако на улице станет теплее. Так, уже в понедельник и во вторник днем можно ожидать температуру воздуха от 18 до 23 градусов тепла. Вероятно, 25-градусное тепло вернется в Москву в середине следующей недели, приводит слова Вильфанда ТАСС.

Четверг, 18 мая, стал самым теплым днем в столице с начала года. Как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, к 11:00 на главной метеостанции Москвы ВДНХ температура воздуха достигла плюс 24 градусов.