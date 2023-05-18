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Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года

Лейла Алиева

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Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Четверг, 18 мая, стал самым теплым днем в столице с начала года. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— К 11 часам на главной метеостанции столицы ВДНХ температура воздуха достигла плюс 24 градусов. Это на 0,1 градуса выше, чем было у дня вчерашнего, прежнего лидера «теплого» списка, — пояснил синоптик.

При этом в течение ближайших 4–6 часов воздух в регионе продолжит прогреваться. В связи с этим точное значение температуры станет известно после 21:00, написал Леус в своем Telegram-канале.

Последние дни в столице отметились по-настоящему летней погодой. Температура воздуха приблизилась к июньским значениям. Сохранится ли теплая погода в Москве до конца мая, «Вечерней Москве» рассказал Михаил Леус.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова недавно рассказала, что температура в столице может упасть до плюс трех градусов в ночное время суток в выходные, так как произойдет адвекция холодного воздуха.

Такого же мнения о похолодании в столичном регионе придерживается и руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в субботу, 20 мая, столицу покинет летнее тепло.

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