Синоптник Позднякова предупредила о холодных ночах в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве на выходных в ночное время суток может упасть температура до плюс 3 градусов. Об этом в среду, 17 мая, заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— К сожалению, на выходных температура понизится, хотя осадков у нас не ожидается, но произойдет адвекция холодного воздуха, поэтому минимальная температура будет порядка плюс 3–8 градусов, — сказала она.

По ее словам, днем в эти дни москвичей ожидает теплая погода до плюс 22 градусов. Однако в воскресенье во второй половине дня местами может пройти небольшой кратковременный дождь, передает РИА Новости.

Такого же мнения о похолодании в столичном регионе придерживается и руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в субботу, 20 мая, столицу покинет летнее тепло.

В среду, 17 мая, в столице ожидается до 25 градусов тепла, этот день может стать самым теплым с начала года. Порывы ветра в этот день могут достигать до семи метров в секунду, а атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Какой будет погода в столице этим летом — в материале «Вечерней Москвы».