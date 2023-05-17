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Среда в Москве может стать самым теплым днем с начала года

Лейла Алиева

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Среда в Москве может стать самым теплым днем с начала года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В среду, 17 мая, в столице ожидается до 25 градусов тепла, этот день может стать самым теплым с начала года. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

— У нас сегодня небольшая облачность, без осадков. В Москве 23-25 градусов тепла, в Подмосковье — 20-25. Пока максимальная температура, которая была в Москве за этот сезон по метеостанции на ВДНХ — 22,8 градуса, — рассказала он.

Порывы ветра в этот день могут достигать до семи метров в секунду, а атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, передает ТАСС.

Июльская жара придет в европейскую часть России раньше обычного, сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос». Уточняется, что пик потепления в Москве придется на среду и четверг. В эти дни температура в столице повысится вплоть до июльских 26 градусов.

Лето в Центральной России действительно ожидается теплое, но температура будет всего на полтора–два градуса выше климатической нормы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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