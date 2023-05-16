Июльская жара раньше срока: пик потепления в Москве наступит в среду

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Июльская жара придет в европейскую часть России раньше обычного. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

— Потепление в регионе началось еще в конце минувшей недели: выглянуло солнце, и воздух стал быстро прогреваться. Уже в понедельник в Санкт-Петербурге термометры показали плюс 23 градуса, в Мурманске — около плюс 22 градусов. Еще теплее было на юге: в Ростове-на-Дону — плюс 25 градусов, в Волгограде — плюс 24, — говорится в сообщении.

Пик потепления в Москве придется на среду и четверг. В эти дни температура в столице повысится вплоть до июльских 26 градусов.

Синоптики объясняют, что почти вся европейская часть страны оказалась во власти обширного антициклона. Высокое давление не позволяет облакам собираться и блокирует атмосферные фронты. Из-за этого солнце без каких-либо помех прогревает приземный слой атмосферы, говорится на портале «Метеовести».

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в столичном регионе до следующих выходных, 20–21 мая, сохранится сухая и солнечная погода. В пятницу температура воздуха в столице будет варьироваться в районе 23–24 градусов тепла. Ветер останется южным, умеренным.

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала «ВМ», как метеозависимым людям пережить сильные перепады атмосферного давления. По словам специалиста, метеозависимые люди должны следить за атмосферным давлением и готовиться к резким перепадам заранее.