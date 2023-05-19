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Приметы и советы

Дерматовенеролог Потекаев назвал способы защиты от рака кожи

Полина Пашкина
Общество
Дерматовенеролог Потекаев назвал способы защиты от рака кожи
Фото: pixabay.com

Летом риск возникновения меланомы — рака кожи — возрастает. Способы защититься от заболевания назвал главный внештатный специалист Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.

Он напомнил, что меланому важно выявлять на ранних стадиях, поскольку в противном случае она может дать осложнения в виде метастаз. Обычно опухоль возникает на месте так называемого диспластического невуса — темной родинки неоднородного цвета с нечеткими краями, размер которой составляет от одного до пяти миллиметров. Обнаружив подозрительную родинку, необходимо обратиться к специалистам для проведения анализа.

Рекомендуется использовать солнцезащитный крем. Пренебрегать им нельзя не только в жарких странах, но также и в высоких широтах в теплое время года. В это время солнце особенно активно. Защитные средства необходимо наносить на кожу за 20 минут до выхода на улицу, чтобы они успели впитаться, напомнил Потекаев.

В случае, если планируется длительное пребывание на солнце, необходимо обновлять слой крема неоднократно — приблизительно каждые три часа. Также следует посещать врача-дерматолога как минимум раз в год, передает РИА Новости.

Зуд в области родинки может быть симптомом ее преобразования в злокачественную опухоль, рассказала дерматолог-онколог Ольга Антонова.

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