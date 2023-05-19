РБК: Российские банки попросили у Минобороны доступ к реестру электронных повесток

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В Министерство обороны России поступила просьба о допуске к единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток для кредиторов от российских банков. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка в Министерство обороны и Банк России.

Как уточняется, банки не могут выполнять условий закона, согласно которому запрещено выдавать кредиты гражданам, уклоняющимся от военной службы, так как не имеют доступа к реестру.

— Национальный совет финансового рынка (НСФР) в письме просит дать доступ к дате направления повестки и дате, когда она считается врученной, а также к дате, когда начинают действовать ограничительные меры, — говорится в сообщении.

Председатель НСФР Андрей Емелин также заявил, что по этому вопросу будет направлено обращение в Министерство цифрового развития, которое создало единый реестр. По его словам, банкам также нужна информация об обжаловании гражданами принятых в отношении них решений о применении обеспечительных мер. Банкам во избежание любых споров относительно выдачи кредита необходимо понимать, на какие данные они могут ссылаться, чтобы отказать в выдаче займов, передает РБК.

В начале мая Минцифры предложило до 31 декабря 2023 года создать единый реестр воинского учета и апробировать его. Что в нем содержится и когда он заработает — в материале «Вечерней Москвы».