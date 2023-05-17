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В России будет создан электронный реестр военнообязанных. Что в нем содержится и когда он заработает — в материале «Вечерней Москвы».

Как будет работать реестр военнообязанных

Разговор о создании такой системы начался в апреле 2023 года: Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Теперь ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медицинские организации и Соцфонд будут обязаны предоставлять в электронной форме все необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, которые состоят на учете или же должны состоять на нем.

Чуть позже глава Минцифры Максут Шадаев объяснил, какие данные будут отображаться на госуслугах для военнообязанных: там можно увидеть, в каком военкомате состоит на учете военнообязанный, и информацию о том, имеет ли он право на отсрочку. Уведомление о повестке придет в личный кабинет пользователя, если только он сам не отключит эту функцию. При этом сообщения об ограничительных мерах в отношении военнообязанного будут приходить всегда.

Традиционные бумажные повестки также остаются действительным документом, однако после налаживания электронной системы их также смогут присылать через госуслуги. Уведомление об электронной повестке придет в личный кабинет пользователя, если он не отключит эту функцию. При этом сообщения об ограничительных мерах в отношении военнообязанного будут приходить независимо от желания гражданина.

Также ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил «ВМ», насколько реестр военнообязанных будет защищен от утечек данных. По его мнению, данные россиян защищаются надежно. Уже довольно давно не сообщалось о крупных потерях информации в федеральных реестрах, подчеркнул эксперт.

Когда заработает реестр военнообязанных

В начале мая Минцифры предложило до 31 декабря 2023 года создать единый реестр воинского учета и апробировать его. Согласно инициативе, первый этап работы над реестром пройдет до 31 декабря 2023 года. Второй стадией значится период с 1 января по 31 декабря 2024 года, а третьей — с 1 января 2025 года.

В среду, 17 мая, Шадаев заявил, что система заработает к осеннему призыву.