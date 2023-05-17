Шадаев: Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Фото: Минобороны РФ

Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву. Об этом в среду, 17 мая, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

— Заработает быстро, я думаю. … Пока, как заявили, к осеннему призыву. В рамках осеннего призыва мы планировали, — цитирует его РИА Новости.

Минцифры РФ предлагает до 31 декабря 2023 года создать единый реестр воинского учета и апробировать его. Согласно инициативе, первый этап работы над реестром пройдет до 31 декабря 2023 года. Второй стадией значится период с 1 января по 31 декабря 2024 года, а третьей — с 1 января 2025 года.

Также Шадаев раскрыл подробности о работе электронного реестра военнообязанных. «Вечерняя Москва» собрала об этом самую важную информацию.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через «Госуслуги». Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер — вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.

Подробнее о принятом законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «ВМ».