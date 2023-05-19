Эксперт Степарова назвала причины заморозки строительства коттеджных поселков в Ленобласти

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Эксперт в сфере загородной недвижимости Светлана Степарова рассказала о причинах заморозки строительства коттеджных поселков в Ленинградской области.

Она отметила, что данная тенденция начала прослеживаться еще в прошлом году. Многие застройщики прекращали реализацию проектов. Это происходит потому, что спрос на комплексы на стадии котлована сильно упал. Люди стали чаще покупать уже готовые объекты на вторичном рынке загородной недвижимости.

Степарова добавила, что транспортная удаленность является не менее значимым критерием для покупателя при выборе жилья. Под ударом приостановки продаж в первую очередь оказались коттеджные поселки, расположенные в 40 километрах от Северной столицы или дальше, передает издание «Невские новости».

Аналитики ранее сообщили, что за год вторичное жилье Санкт-Петербурга подешевело на 12 процентов. На данный момент средняя стоимость квартиры в Петербурге составляет 8,33 миллиона рублей, передает ФАН.

В апреле 2023 года в Москве резко увеличился спрос на новостройки. Количество сделок с жилыми и нежилыми помещениями выросло на 19,1 процента по сравнению с мартом. Об этом свидетельствует отчет Росреестра по столице.