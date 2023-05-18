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Приметы и советы

Спрос на новостройки в Москве вырос на 19 процентов в апреле

Полина Пашкина
Город
Спрос на новостройки в Москве вырос на 19 процентов в апреле
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В апреле 2023 года в Москве резко увеличился спрос на новостройки. Количество сделок с жилыми и нежилыми помещениями выросло на 19,1 процента по сравнению с мартом. Об этом свидетельствует отчет Росреестра по столице.

Всего за месяц в столице заключили 15,58 тысячи сделок с недвижимостью в новостройках. Этот показатель превысил в апреле 2023 года итоги аналогичного месяца 2022 года на 66,7 процента, а результат апреля 2021 года — на 23 процента.

В апреле было зарегистрировано 9,47 тысячи договоров долевого участия на первичном рынке жилой недвижимости. Этот показатель превысил аналогичный за апрель 2022 года на 81,4 процента. Такие же договоры на рынке нежилой недвижимости в минувшем месяце были заключены шесть тысяч раз, что превысило результат марта на 65,9 процента.

В столичном районе Раменки можно приобрести нежилое помещение свободного назначения. В нем предполагается открытие предприятия сферы услуг, офиса или магазина. Общая площадь помещения составляет 346,1 квадратного метра.

Еще девять помещений для ведения бизнеса выставили на городские торги в разных районах Москвы.

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