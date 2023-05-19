Число вакансий в сфере туризма в России выросло на 107 процентов

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В России число вакансий в туристической сфере за три месяца выросло на 107 процентов по сравнению с предыдущим кварталом, в столице — на 94 процента.

Сообщается, что туристические агентства активно наращивают штат перед сезоном отпусков. Зарплаты в отрасли выросли на 9 процентов. Лидером по росту заработной платы в сфере туризма стала Казань.

Эксперты отмечают, что турагентства прогнозируют высокий спрос на путевки на протяжении всего отпускного сезона. Менеджеры по туризму помогают клиентам подобрать путевки с учетом ценовых возможностей и предпочтений, сообщает РИАМО.

Ранее аналитики перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в Северной столице в мае текущего года. Самой прибыльной оказалась профессия стоматолога. Такие специалисты могут получать более 150 000 рублей, передает ФАН.

В специализированном центре занятости «Моя карьера» 25 мая пройдет день вакансий для студентов и учеников старших классов. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.