День вакансий проведут в столице для студентов и старшеклассников
В специализированном центре занятости «Моя карьера» 25 мая пройдет день вакансий для студентов и учеников старших классов. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.
Гости центра смогут познакомиться с порядка 400 вакансиями от 20 компаний, которые помогут устроиться на летние подработки и трудоустроиться. Соискатели смогут пройти собеседования для трудоустройства в сфере услуг, телекоммуникаций, транспорта и логистики, офисные позиции.
— При поддержке наших карьерных экспертов и консультантов юные соискатели могут не только подготовиться к успешному трудоустройству, но и лично познакомиться с крупнейшими работодателями Москвы на карьерных мероприятиях. Одно из них — день вакансий «Заработай этим летом» — пройдет 25 мая на площадке центра «Моя карьера», — рассказал Андрей Тарасов.
В начале карьерного мероприятия соискатели смогут пройти профориентационное тестирование с экспертами. После того, как интересующее направление будет подобрано, студентам и старшеклассникам предложат подходящие вакансии, окажут содействие в составлении резюме и создании сопроводительного письма.
День вакансий пройдет в специализированном центре занятости «Моя карьера» по адресу улица Сергия Радонежского, дом № 1, строение 1, передает официальный сайт мэра Москвы.
В мае в Москве также пройдут бесплатные занятия для самозанятых и предпринимателей.