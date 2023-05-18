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День вакансий проведут в столице для студентов и старшеклассников

Полина Пашкина
Город
День вакансий проведут в столице для студентов и старшеклассников
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
улица Сергия Радонежского, дом № 1, строение 1 Карта всех событий

В специализированном центре занятости «Моя карьера» 25 мая пройдет день вакансий для студентов и учеников старших классов. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.

Гости центра смогут познакомиться с порядка 400 вакансиями от 20 компаний, которые помогут устроиться на летние подработки и трудоустроиться. Соискатели смогут пройти собеседования для трудоустройства в сфере услуг, телекоммуникаций, транспорта и логистики, офисные позиции.

— При поддержке наших карьерных экспертов и консультантов юные соискатели могут не только подготовиться к успешному трудоустройству, но и лично познакомиться с крупнейшими работодателями Москвы на карьерных мероприятиях. Одно из них — день вакансий «Заработай этим летом» — пройдет 25 мая на площадке центра «Моя карьера», — рассказал Андрей Тарасов.

В начале карьерного мероприятия соискатели смогут пройти профориентационное тестирование с экспертами. После того, как интересующее направление будет подобрано, студентам и старшеклассникам предложат подходящие вакансии, окажут содействие в составлении резюме и создании сопроводительного письма.

День вакансий пройдет в специализированном центре занятости «Моя карьера» по адресу улица Сергия Радонежского, дом № 1, строение 1, передает официальный сайт мэра Москвы.

В мае в Москве также пройдут бесплатные занятия для самозанятых и предпринимателей.

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