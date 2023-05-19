«Что ожидает героя в конце?»: Московский зоопарк показал, как енот спускается с дерева

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк показал кадры с енотом, который спускается с дерева. Пресс-служба столичного зоосада в пятницу, 19 мая, опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

— Построить новый дом для енота — это важно. Обеспечить его деревьями — тоже. Но как енот спускается с дерева — вот в чем вопрос! Легко ли это? И что ожидает нашего героя в конце? — говорится в сообщении зоопарка.

На кадрах енот аккуратно спускается с верхушки дерева, перебирая веточки, а внизу зверька ожидает сотрудница зоопарка с вознаграждением в виде лакомства.

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11 мая в новый вольер столичного зоосада заселили трех енотов — Акима, Шоню и Моисея. Он огражден усиленным стеклом, а сверху поставлены уловители еды, чтобы максимально затруднить подкармливание енотов посетителями зоопарка.

20 мая в Московском зоопарке пройдет экскурсия после окончания рабочего дня в рамках акции «Ночь в музее». На лекции посетители смогут узнать много интересных фактов о биологии и психологии животных, а также получат информацию об их ночном образе жизни.