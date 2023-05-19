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Фотовыставка о столичных волонтерах открылась на Ходынском поле

Полина Пашкина
Город
Фотовыставка о столичных волонтерах открылась на Ходынском поле
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Ходынский бульвар, 1 Карта всех событий

В Москве на Ходынском бульваре открылась фотовыставка «Время добра» о столичных волонтерах. Ознакомиться с проектом горожане смогут до 31 мая. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Через снимки на выставке представят истории помощников Москвы, которые принимают участие в различных городских проектах — инклюзивных, культурных, патриотических и многих других.

— Уникальность волонтерства в Москве заключается в возможностях и разнообразии: люди всех возрастов, специалисты разных сфер — каждый найдет дело по сердцу. Свыше миллиона горожан уже участвуют в волонтерских проектах, помогают НКО и благотворительным организациям, городским учреждениям, реализуют социальные проекты, — рассказал Александр Левит.

На выставке представлено более 30 фотографий. На кадрах можно увидеть москвичей, которые трудятся волонтерами в различных сферах. Экспозиция открыта по адресу Ходынский бульвар, дом № 1, передает официальный сайт мэра Москвы.

В центрах госуслуг и на сайте Главного архивного управления Москвы открылась выставка «История наставничества». Экспозицию посвятили выдающимся педагогам и их вкладу в развитие системы образования в России и мире.

Фотография Москва Выставки
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