ФСБ возбудила уголовное дело в отношении «Мемориала» за контрабанду культурных ценностей
Уголовное дело возбуждено по факту попытки вывезти культурные ценности из России за рубеж. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю в пятницу, 19 мая.
По данным ведомства, бывший руководитель пермского отделения общества «Мемориал»* Роберт Латыпов и председатель общественной организации «Центр исторической памяти» Михаил Чернышов пытались вывезти в Германию архивные документы общества.
По заключению экспертов, эти бумаги представляют культурную и историческую ценность. В связи с этим ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Покушение на контрабанду культурных ценностей».
Ранее стало известно, что в квартирах членов общества «Мемориал»* проводились обыски, связанные с расследованием уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма».
*Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.