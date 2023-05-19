Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении «Мемориала» за контрабанду культурных ценностей

Степан Жирнов
Происшествия
ФСБ возбудила уголовное дело в отношении «Мемориала» за контрабанду культурных ценностей
Фото: пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Уголовное дело возбуждено по факту попытки вывезти культурные ценности из России за рубеж. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю в пятницу, 19 мая.

По данным ведомства, бывший руководитель пермского отделения общества «Мемориал»* Роберт Латыпов и председатель общественной организации «Центр исторической памяти» Михаил Чернышов пытались вывезти в Германию архивные документы общества.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

По заключению экспертов, эти бумаги представляют культурную и историческую ценность. В связи с этим ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Покушение на контрабанду культурных ценностей».

Ранее стало известно, что в квартирах членов общества «Мемориал»* проводились обыски, связанные с расследованием уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма».

*Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.

Пермский край ФСБ Контрабанда Преступления Уголовные дела
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Все мнения
О проекте