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Приметы и советы

Порядка 680 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года

Полина Пашкина
Город
Порядка 680 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года
Фото: пресс-служба Госдумы

С начала 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства провели проверки около 680 тысяч газовых плит в квартирах жителей столицы. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Проверка газового оборудования позволяет выявить устаревшие или неисправные приборы и оперативно принять необходимые меры.

— Плановые проверки газового оборудования в жилом фонде организуются ежегодно, эта работа находится на особом контроле. Обязательно проводится диагностика внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. С начала года проверили около 680 тысяч газовых плит, что составляет больше трети от общего числа, — рассказал Петр Бирюков.

Всего в Москве газовыми плитами пользуются порядка 1,8 миллиона семей. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования, необходимо контролировать и проверять его состояние, передает официальный сайт мэра Москвы.

Столичные специалисты газовых служб напомнили москвичам о правилах газовой безопасности в быту.

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