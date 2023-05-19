Volkswagen завершил сделку по продаже российских активов

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Германский концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга «Авилон» ООО «Арт-Финанс». Об этом в пятницу 19 мая, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

— Volkswagen Group завершила продажу своих долей в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая дочерние компании структуре российского дилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс», — говорится в сообщении.

Российские власти одобрили сделку, в которую входят производственные мощности в Калуге, а также складская деятельность и финансовые услуги со всеми связанными с ней сотрудниками, передает РИА Новости.

В конце марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество немецкого концерна Volkswagen в России. Данное решение было принято в рамках дела о взыскании с компании 15,6 миллиарда рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Соответствующий иск был подан компанией «ГАЗ» 14 марта.

Известно, что дилеры планируют ввезти в Россию по параллельному импорту автомобили, которые ранее не были представлены на российском рынке. Помимо традиционных бензиновых авто, в список также попали электромобили. Что будут представлять собой новинки, какие машины сейчас чаще всего попадают в Россию и как обстоят дела с ценами, «Вечерней Москве» рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.