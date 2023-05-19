Песков охарактеризовал демографическую ситуацию в России как тяжелую

Фото: Администрация президента РФ

Россия сейчас находится в тяжелом положении с точки зрения демографии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 19 мая.

— Демография — это то, где у нас пока не получается. Это действительно так по абсолютно понятным известным причинам: мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии, — сказал он.

По словам Пескова, в стране применяется целый ряд мер для увеличения рождаемости, но пока эти меры не дали желаемого результата. Тема повышения демографии в стране является одной из приоритетных для правительства РФ. Эта работа рассчитана на длительное время, передает слова представителя Кремля РИА Новости.

В 2022-м сокращение числа родившихся ускорилось по сравнению с двумя предыдущими годами. В Росстате отметили, что по итогам 2022-го количество рождений снизилось на 6,9 процента — до 1,306 миллиона, что стало минимальным показателем с 2000 года.

По словам председателя думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, России не хватает законов, которые могли бы по-настоящему способствовать повышению рождаемости