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Юлиана Княжевская: В Зеленограде построят современный магазин с точкой бытового обслуживания

Павел Иванов
Город
Юлиана Княжевская: В Зеленограде построят современный магазин с точкой бытового обслуживания
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Зеленоград, посёлок Малино Карта всех событий

В поселке Малино района Крюково Зеленоградского округа Москвы построят продовольственный магазин с бытовыми услугами. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, участок площадью 0,15 гектара расположен на пересечении Малинской улицы и проектируемого проезда № 6533.

— Город предлагает построить на этом участке небольшой магазин местного назначения. Здание не должно превышать двух этажей, а общая площадь — 450 квадратных метров, — уточнила Юлиана Княжевская.

Согласно утвержденному проекту, в здании разместятся торговый зал, подсобно-административные помещения и склад. Как утверждает председатель Москомархитектуры, востребованность объекта очевидна из-за активного развития территории вокруг поселка. Как подчеркнула Княжевская, основными требованиями к инвестору будут организация гостевого паркинга и благоустройство территории вокруг объекта. Компания, которая займется строительством, определится на торгах.

Также в Зеленограде столичные предприниматели смогут построить многофункциональный центр. Участок на Новокрюковской улице был выставлен на торги.

Строительство Юлиана Княжевская Москва
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