Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на выходных

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Петербург остается во власти антициклона, который сохранит теплую и солнечную погоду на все выходные. Такой прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов.

Днем температура воздуха составит плюс 18–20 градусов. При этом в ночное время в Ленобласти возможны заморозки до минус 1–2 градусов.

Атмосферное давление в субботу достигнет 774 миллиметров ртутного столба, но в воскресенье оно начнет постепенно понижаться.

Колесов добавил, что с понедельника в город вернется дождливая погода, передает газета «Петербургский дневник».

В предстоящие выходные в столичном регионе сохранится облачная погода с редкими прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, будет прохладно. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков, передает «МИР 24».

Четверг, 18 мая, стал самым теплым днем в столице с начала года. Как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, к 11:00 на главной метеостанции Москвы ВДНХ температура воздуха достигла плюс 24 градусов.