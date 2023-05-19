Прокуратура попросила изъять участок с домом Невзорова в собственность Петербурга

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Прокуратура призывала суд изъять земельные участки в поселке Лисий Нос, где расположен дом журналиста Александра Невзорова*. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

— Истец просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в поселке Лисий Нос и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю, — говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что участки журналист приобрел незаконно. При этом комитет по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавал. Материалы дела уже переданы в суд, говорится в Telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Уголовное дело о фейках было возбуждено в отношении журналиста 22 марта 2022 года. Тогда Невзоров опубликовал заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе. В мае прошлого года его объявили в розыск, а после этого суд заочно арестовал журналиста. Подозреваемый попытался обжаловать арест, но безуспешно.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.