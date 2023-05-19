Фото: Пресс-служба Музея Победы

В Музее Победы подвели итоги проекта «Многонациональная Победа» — народного конкурса рассказов о героях Великой Отечественной и подвигах участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

— Конкурс проводится в четвертый раз. В 2020 году в нем участвовали порядка 4 тысяч человек. В этом году к нам присоединилось рекордное количество — 40 тысяч человек, — отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

По словам Сучкова, в 2022 году в конкурсе принимало участие десять российских регионов, а уже в этом году — 80 регионов. Проект становится международным. Больше всего рассказов пришло из Донецкой народной республики. Затем по количеству отправленных материалов следуют Крым, Севастополь, Оренбургская и Тюменская области.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Организационный комитет конкурса выбрал в качестве победителей 80 рассказов. Их опубликовали в народном альманахе «Незабытые истории Победы». Также в этом году впервые в проекте «Многонациональная Победа» участвовали истории о бойцах спецоперации на Украине. Первые 120 рассказов были опубликованы в сборнике «Zа Родину». Комитет принял решение издать все присланные рассказы.

— Я написала рассказ о своем племяннике, который находится с первых дней в зоне СВО. Я его считаю настоящим героем. Он вынес с поля боя под гранатометным обстрелом 14 раненых. Сначала семь, потом еще семь, — поделилась победительница конкурса, жительница села Озерное Серышевского района Амурской области Нина Хаританюк.

Кроме того, 17 мая состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» состоялась в Музее Победы.