Лауреатов инициативы «Горячее сердце» наградили в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» состоялась в Музее Победы. Об этом в среду, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Всего награды получили 23 конкурсанта из России, Белоруссии и Таджикистана.

— Здесь, в Зале Славы Музея Победы, нас окружают имена Героев России, своим подвигом прославивших величие истории нашей страны. Сегодня, как никогда, важно предотвратить фальсификацию истории, защитить историческую правду и не допустить преуменьшения значения вклада нашего народа в сохранение мира. В этом на помощь бескорыстно приходят и наши лауреаты, каждый из которых воспитан на лучших примерах самоотверженности и отваги защитников Отечества, — рассказала президент Фонда социально-культурных инициатив, председатель оргкомитета инициативы «Горячее сердце» Светлана Медведева.

В ходе торжественной церемонии победитель конкурса «Главные детские песни» Кирилл Томилин исполнил хит «Плечом к плечу». Гостями мероприятия стали представители Правительства России, Совета Федерации, МВД, Государственной Думы, а также общественные деятели и лауреаты инициативы «Горячее сердце» прошлых лет.

В 2023 году оргкомитет получил 1080 заявок из России и других стран. В результате участниками конкурса стали 184 лауреата, в том числе девять общественных организаций. Среди них есть представители Белоруссии, Египта, Монголии, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), Сербии и Таджикистана.

Недавно в столичном Музее Победы состоялся II российско-белорусский патриотический фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Его участниками стали эстрадные исполнители и дети с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.