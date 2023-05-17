Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лауреатов инициативы «Горячее сердце» наградили в Музее Победы

Евгений Силаев
Город
Лауреатов инициативы «Горячее сердце» наградили в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» состоялась в Музее Победы. Об этом в среду, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Всего награды получили 23 конкурсанта из России, Белоруссии и Таджикистана.

— Здесь, в Зале Славы Музея Победы, нас окружают имена Героев России, своим подвигом прославивших величие истории нашей страны. Сегодня, как никогда, важно предотвратить фальсификацию истории, защитить историческую правду и не допустить преуменьшения значения вклада нашего народа в сохранение мира. В этом на помощь бескорыстно приходят и наши лауреаты, каждый из которых воспитан на лучших примерах самоотверженности и отваги защитников Отечества, — рассказала президент Фонда социально-культурных инициатив, председатель оргкомитета инициативы «Горячее сердце» Светлана Медведева.

В ходе торжественной церемонии победитель конкурса «Главные детские песни» Кирилл Томилин исполнил хит «Плечом к плечу». Гостями мероприятия стали представители Правительства России, Совета Федерации, МВД, Государственной Думы, а также общественные деятели и лауреаты инициативы «Горячее сердце» прошлых лет.

В 2023 году оргкомитет получил 1080 заявок из России и других стран. В результате участниками конкурса стали 184 лауреата, в том числе девять общественных организаций. Среди них есть представители Белоруссии, Египта, Монголии, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), Сербии и Таджикистана.

Недавно в столичном Музее Победы состоялся II российско-белорусский патриотический фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Его участниками стали эстрадные исполнители и дети с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.

Конкурсы Награждение Музей Победы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте