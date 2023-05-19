Новая площадка проекта «Музыка в метро» появилась на международном автовокзале «Северные ворота»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На международном автовокзале «Северные ворота» появилась новая площадка проекта «Музыка в метро». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В помещении поставили фортепиано, расписанное в стиле Московского транспорта.

— К открытию новой площадки проекта «Музыка в метро» мы подготовили сюрприз — в рамках года Сергея Рахманинова на автовокзале прошел концерт с участием лауреатов международных музыкальных конкурсов, — говорится в сообщении.

Там же открылась выставка, посвященная композитору, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Еще несколько площадок для выступлений артистов проекта «Музыка в метро» появится на Большой кольцевой линии. С декабря прошлого года музыканты дают концерты на пяти станциях БКЛ: «Новаторская», «Мичуринский проспект», «Каховская», «Кунцевская» и «Проспект Вернадского». За это время там прошло уже свыше трех тысяч выступлений.

За пять сезонов проекта «Музыка в метро» более пяти тысяч человек получили возможность выступать перед большой аудиторией.