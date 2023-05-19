Эрдоган заявил о неготовности Турции к вступлению Швеции в НАТО

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Турция не готова обсуждать вопрос вступления Швеции в НАТО. С таким заявлением в пятницу, 19 мая, выступил действующий 12-й президент Турции Реджеп Эрдоган.

— Прямо сейчас мы не готовы относительно Швеции... Потому что страна НАТО должна занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом, — сказал он.

Как уточнил Эрдоган, пока Швеция продолжает позволять турецким террористическим группировкам разгуливать по улицам Стокгольма, Турция не может дать положительного ответа о членстве Швеции в НАТО. Для приема в альянс необходимо одобрение всех членов.

29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности. Меморандум заверен генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом и учитывает беспокойства Анкары, которые связаны с борьбой против терроризма и ограничением на поставки оружия, передает РИА Новости.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее завил, что страна не приемлет вступление Швеции в НАТО. По его словам, она еще далека от вступления в альянс.

Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО 22 марта. За вступление в альянс проголосовали 269 депутатов, еще 37 выступили против. В основном негативно к присоединению к НАТО отнеслись представители Левой партии и Партии охраны окружающей среды.