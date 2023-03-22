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Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО

Евгений Силаев
В мире
Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО
Фото: Pixabay

Парламент Швеции проголосовал за членство страны в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом стало известно в среду, 22 марта.

За вступление страны в альянс проголосовали 269 депутатов, еще 37 выступили против. В основном негативно к присоединению к НАТО отнеслись представители Левой партии и Партии охраны окружающей среды, отмечает ТАСС.

В июле главы министерств иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО. Однако позже страны столкнулись с проблемами, так как Турция потребовала выполнить ее условия для их членства в альянсе.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана, что обострило ситуацию. После этого турецкое министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной касательно процесса членства в НАТО.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

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