В МИД Турции заявили о неготовности Швеции к вступлению в НАТО

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Швеция в настоящее время не готова стать частью НАТО, а делать вступление страны условием для продажи Турции со стороны США самолетов F-16 недопустимо. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

— Мы это не приемлем. Финляндию мы одобрили, но Швецию пока исключили. Она еще далека от вступления в НАТО, не готова, — сказал Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

Турции, подчеркнул он, пытаются выдвинуть членство Финляндии и Швеции в НАТО как условие для продажи F-16.

Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО 22 марта. За вступление в альянс проголосовали 269 депутатов, еще 37 выступили против.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО 4 апреля. Сначала документ направили представителям американских властей, затем Финляндия станет полноправным членом альянса.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что вступление Финляндии в НАТО приведет Хельсинки к тяжелым временам.