Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В МИД Турции заявили о неготовности Швеции к вступлению в НАТО

Полина Пашкина
В мире
В МИД Турции заявили о неготовности Швеции к вступлению в НАТО
Фото: Pixabay

Швеция в настоящее время не готова стать частью НАТО, а делать вступление страны условием для продажи Турции со стороны США самолетов F-16 недопустимо. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

— Мы это не приемлем. Финляндию мы одобрили, но Швецию пока исключили. Она еще далека от вступления в НАТО, не готова, — сказал Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

Турции, подчеркнул он, пытаются выдвинуть членство Финляндии и Швеции в НАТО как условие для продажи F-16.

Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО 22 марта. За вступление в альянс проголосовали 269 депутатов, еще 37 выступили против.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО 4 апреля. Сначала документ направили представителям американских властей, затем Финляндия станет полноправным членом альянса.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что вступление Финляндии в НАТО приведет Хельсинки к тяжелым временам.

Швеция Турция НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте