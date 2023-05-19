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Делегация Минэкологии Подмосковья высоко оценила результаты комплексной модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода

Михаил Петров
Общество
Делегация Минэкологии Подмосковья высоко оценила результаты комплексной модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода
Фото: Татьяна Мастерова

Коллектив Московского нефтеперерабатывающий завод поделился своим опытом внедрения современных природоохранных технологий и рассказал об эффектах экологической модернизации прибывшей на предприятие делегации Министерства экологии и природопользования Московской области. Благодаря комплексной программе развития, которую с 2011 года проводит компания «Газпром нефть», предприятие сократило воздействие на окружающую среду на 75 процентов.

Делегация ведомства посетила производственные площадки предприятия и ознакомилась с экологическими проектами, в том числе с работой автоматизированной системы мониторинга воздуха. Датчики, установленные на дымовых трубах, непрерывно контролируют качество воздуха. Это позволяет получать исчерпывающую информацию об экологической ситуации на территории предприятия и вокруг.

— На предприятии системно и вдумчиво относятся к вопросам экологичного производства. Завод не стоит на месте, он применяет природоохранные технологии и современное оборудование. Грамотно выстроена здесь система очистных сооружений. Посетив производственную площадку, лично убедился в том, что вокруг нет неприятного запаха, все красиво и чисто. Сейчас идет масштабная программа модернизации промышленности Подмосковья, и опыт столичного завода будет полезен для многих предприятий региона, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам генерального директора завода Виталия Зубера, на предприятии сформирован комплексный детальный подход к экологичному производству, охране окружающей среды, контролю качества воздуха. Это результат использования новых технологий, современного оборудования и ответственного отношения к организации рабочих процессов.

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