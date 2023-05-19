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Приметы и советы

ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
ВС России нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные высокоточными ударами нарушили формирование резервов ВСУ в зоне спецоперации. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также по складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства, — говорится в сообщении.

Ударами были нарушены подготовка и формирования резервов ВСУ для боев в зоне спецоперации, передает Telegram-канал оборонного ведомства.

В этот же день штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль укрепрайон «Домино», расположенный в Артемовске. Помимо этого, на территории района Самолет бойцы «Вагнера» продолжают атаковать противника.

Накануне зенитно-ракетный комплекс Patriot потерял 32 ракеты при попытке сбить гиперзвуковой «Кинжал» Вооруженных сил России, который уничтожил американскую ЗРК.

16 мая Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

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