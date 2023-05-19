MWM: ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке перехватить гиперзвуковой «Кинжал» ВС РФ

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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot потерял 32 ракеты при попытке сбить гиперзвуковой «Кинжал» Вооруженных сил России, который уничтожил американскую ЗРК. Об этом в четверг, 18 мая, сообщило издание Military Watch Magazine.

— 32 ракеты Patriot, которые нацелились на баллистические ракеты «Кинжал», потерпели неудачу. Общая стоимость их запуска обошлась в 96 миллионов долларов, — сказано в публикации.

Американские ЗРК Patriot оставили для защиты Киева от крупных ударов российской армии по критически важной инфраструктуре, потому что степень их мобильности меньше, чем у советских вариантов системы С-300. В связи с этим установки Patriot не перенесли ближе к линии боестолкновений для прикрытия ВСУ, говорится в статье.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ЗРК Patriot, который во вторник, 16 мая, во время обстрела ВС РФ был поврежден, отремонтировали и ввели в строй.

Минобороны России ранее сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.