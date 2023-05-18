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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который во вторник, 16 мая, во время обстрела ВС России был поврежден, отремонтировали и ввели в строй.

— США действительно оказали некоторую помощь, когда дело коснулось ремонта Patriot, — заявила она.

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона, все повреждения, которые были получены Patriot во время авиаудара, оперативно устранили специалисты. В настоящее время ЗРК снова введен в строй и готов к эксплуатации, его вернули на прежние позиции, сообщает РИА Новости.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

Соединенные Штаты допустили важную стратегическую ошибку, когда решили поставлять на Украину системы Patriot, потому что они явно уязвимы для ударов со стороны России. Такое мнение выразил аналитик Джефф Ламер.

Он пояснил, что даже если эти системы являются первоклассными с точки зрения технологий, все равно их невозможно использовать без других систем ПВО. Также, по мнению аналитика, задействовать именно Patriot для Украины не только неэффективно, но и невыгодно.