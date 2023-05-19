«Изолировать не вышло»: чем обернутся для США новые санкции против России

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В новый пакет санкций США против России войдут около 300 компаний, лиц, судов и самолетов. Экспортные ограничения коснутся 70 российских предприятий из других стран, в том числе компаний, уличенных в попытках обойти санкции в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома. Почему США продолжают вводить антироссийские санкции и чем это может обернуться против них самих, «Вечерней Москве» рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что Америка поставила перед собой задачу усилить санкции против России.

— В США действуют разнонаправленные группы, которые по-разному видят внешнюю политику и торговлю. Но в любом случае американцы должны вводить какие-то санкции, иначе они будут выглядеть плохо. Им ясно, что за первые полтора года перекрыть лазейки в санкциях не получилось. А раз с первого захода не вышло изолировать Россию, то они думают, как это все-таки сделать, — объяснил эксперт.

При этом, отметил Дробницкий, США очень избирательны в вопросе санкций против России. На товары широкого спроса у них вряд ли получится наложить какие-то ограничения, однако они будут пытаться работать с высокими технологиями и прикладывать усилия для перекрытия параллельного импорта в Россию, подчеркнул политолог.

Америка активно работает с третьими странами, пытаясь их убедить не сотрудничать с Россией. Для РФ крайне важно грамотно ответить на такие действия, отметил эксперт.

— США сейчас побывали в азиатских странах и явно добились там частичного успеха. Но понятно, что первый удар они будут уточнять. Мы должны быть к этому готовы и критически нужные нам отрасли развивать самостоятельно. Вторая важная часть работы — убедить другие страны уходить из американского мира, донести до них мысль, что следование курсом США может быть опасно, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» заметил, что в современном мире доллар все еще имеет большое значение, поэтому торговые и финансовые процессы между странами являются глобальными. Однако действия Белого дома приводят к тому, что все больше государств понимают: доллар — серьезное оружие, от которого нужно быстрее отказаться, уверен Дробницкий.

Американцы сами точно не знают, с какими последствиями из-за собственных санкций им придется столкнуться в будущем, подчеркнул эксперт.

— Ясно, что ни компании США, ни администрация Белого дома не могут в полной мере оценить того, что уже произошло в связи с введенными санкциями и еще произойдет. Об этом они честно время от времени говорят. Так или иначе мир перестает быть глобальным и распадается на регионы. Это случилось бы в любом случае, просто США сами ускоряют процесс, — заключил политолог.