Россиян пригласили принять участие в конкурсах, посвященных правилам дорожного движения

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Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной» проведет несколько всероссийских конкурсов.

Среди них: конкурс видеоработ и презентаций на тему ПДД «Семьи России с рождения за безопасность дорожного движения!». Мероприятие посвятят Международному дню семьи, дню образования службы пропаганды безопасности дорожного движения.

Также запланирован конкурс рисунков «Лето без ДТП», а чтецы смогут побороться за первенство, прочитав стихотворение про велосипед на конкурсе «Азбука велосипеда».

Помимо этого, запланированы конкурсы видеоработ и презентаций «Берегись — Велосипед !» и декоративно-прикладного творчества по ПДД «Велобум».

Также стартовал прием заявок на участие в XII Ежегодной торжественной церемонии вручения «Премии МИРа», которая присваивается за вклад в развитие позитивных медиа. Свои работы на соискание награды смогут подать журналисты и блогеры от 14 лет, которые создают полезный контент и радуют свою аудиторию хорошими новостями.

Помимо этого, начался прием заявок на соискание премии в области архитектурной журналистики. Принять участие смогут журналисты, а также блогеры, которые создают материалы на темы архитектуры, урбанистики и развития города.