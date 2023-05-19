Более пяти тысяч человек приняли участие в заходе «Московского долголетия» по скандинавской ходьбе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Массовый заход по скандинавской ходьбе участников проекта «Московское долголетие» прошел в столице. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил замруководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

— Массовый заход по скандинавской ходьбе стал доброй традицией для москвичей старшего возраста, в этом году он проходит уже в четвертый раз. Каждый год количество участников растет. В этом году на спортивный праздник пришли более пяти тысяч человек в возрасте от 55 до 93 лет, — рассказал он.

За время захода пожилые москвичи прошли 2,5 километра. Больше всего участников собралось в парке «Ходынское поле», там в заходе участвовали более 500 человек.

Поддержать москвичей старшего поколения пришли известные спортсмены и преподаватели проекта, которые провели разминки перед стартом, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также москвичей старшего поколения приглашают принять участие в отборе в творческие лаборатории «Мастерская дизайнеров — 2023». Пять самых популярных российских модельеров станут наставниками участников лаборатории. Они отберут по 10 человек и создадут пять модных коллекций одежды. Заявки принимаются до 31 мая.

Свыше 700 человек присоединились к ассоциации клубов центров московского долголетия. Самые инициативные москвичи старшего возраста вместе организуют городские мероприятия и акции в социальных сетях, продумывают сценарии концертных программ и многое другое.