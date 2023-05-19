«Яндекс» запустил «Мою волну» для экзаменов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Яндекс Музыка» проанализировала треки, помогающие в подготовки к экзаменам и собрала их в «Мою волну». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пятницу, 19 мая, в пресс-службе компании.

В рамках исследования эксперты провели опрос среди школьников, студентов и выпускников. У них спросили о треках, которые помогают в подготовке к экзаменам.

«Моя волна» учитывает не только результаты исследования, но и предпочтения пользователя. Для подключения достаточно ввести в поиске одну из фраз: «+100 к интеллекту», «иду на красный диплом» или просто «готовлюсь к экзаменам».

Наибольшей популярностью среди респондентов пользуются INSTASAMKA, OG Buda, DVRST, Boulevard Depo, Anna Asti, Баста, Mujuice, а также «Король и Шут».

На международном автовокзале «Северные ворота» появилась новая площадка проекта «Музыка в метро». В помещении поставили фортепиано, расписанное в стиле Московского транспорта.