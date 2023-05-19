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Путин: Западные провокаторы России заняли бы второе место на конкурсе недоумков

Евгений Белоусов
В мире
Путин: Западные провокаторы России заняли бы второе место на конкурсе недоумков
Фото: Администрация президента РФ

Противники России и провокаторы с Запада — недоумки с неоколониальным мышлением, заявил в пятницу, 19 мая, президент РФ Владимир Путин.

— Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков они заняли бы второе место. Почему? Да потому что недоумки, — пошутил глава государства.

Президент также отметил, что все прилагаемые западными противниками усилия не окупятся и не достигнут желаемого эффекта, передает официальный сайт Кремля.

В конце марта Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики страны. Согласно документу, Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него.

Со временем Россия рассчитывает наладить отношения с западными государствами. Как и когда это может произойти, «Вечерней Москве» рассказал политолог, руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В пример политолог привел отношения СССР и США. В момент, когда у сверхдержав уравнялись потенциальные возможности уничтожения друг друга, началась разрядка в отношениях стран.

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