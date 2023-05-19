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Антон Масякин назначен на должность главного нарколога Москвы

Павел Иванов
Город
Антон Масякин назначен на должность главного нарколога Москвы
Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Главным внештатным специалистом психиатром-наркологом Москвы стал Антон Масякин, сменив на посту Евгения Брюна. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения города.

По данным департамента, Масякин обладает ученой степенью «Доктор медицинских наук», его общий стаж работы в медицине составляет восемь лет, а стаж работы по специальности «психиатрия» — шесть лет, передает сайт депздрава.

Главного внештатного нарколога России Евгения Брюна задержали в Москве 19 августа 2022 года. Его обвиняли в хищении 20 миллионов рублей у столичного департамента здравоохранения путем поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам. Помимо Брюна, правоохранители задержали вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Он также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, а также в растрате средств.

Разговоры о причастности Брюна к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей в 2019 году велись уже давно. Подробности скандала с участием бывшего врача — в материале «Вечерней Москвы».

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