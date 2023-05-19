«ОК» подготовили специальную программу к «Ночи музеев»

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Социальная сеть «Одноклассники» проведет трансляции из более чем 20 культурных учреждений от Санкт-Петербурга до Владивостока в рамках ежегодной акции «Ночь музеев». Об этом пятницу, 19 мая, рассказали в пресс-службе «ОК».

Теперь пользователи социальной сети могут установить уникальные настроения из коллекции культурных учреждений: «Знаток культуры» от портала «Культура.РФ», «Корона с изразца» от Музея Москвы, «Любуюсь башней» от музея-заповедника «Казанский Кремль», «Кораблик с парусом» от Музея Мирового океана, «Супрематизм» от Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко.

Кроме того, в официальной группе «Культура в ОК» пользователи смогут найти канал с эксклюзивными эфирами разных культурных институций.

В Москве 20 мая состоится ежегодная культурная акция «Ночь музеев». Ее главная тема в 2023 году — «История в истории». Столичные музеи, галереи, арт-центры и другие площадки подготовили к этому дню особую программу. О восьми самых интересных местах, которые стоит посетить, — в материале «Вечерней Москвы».

Также в столице открыто несколько музеев, посвященных работе коммунального хозяйства города. В них жители и гости столицы могут узнать историю городской системы освещения, погрузиться в работу коммунальщиков и даже сесть за руль дорожной техники.