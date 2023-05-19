Полиция проверяет уличных гонщиков на Минском шоссе, где погиб бывший футболист «Химок» Каракин

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Московская область, Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 30-й километр Карта всех событий

Сотрудники полиции проводят проверку по отношению к участникам ночных гонок на Минском шоссе, где погиб бывший футболист «Химок» Александр Каракин. Об этом стало известно в пятницу, 19 мая.

Как сообщил РЕН ТВ, гонщики собираются у определенной заправки каждый четверг. В одном из таких заездов погиб и бывший спортсмен.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в ночь с четверга на пятницу, 12 мая. На 29-м километре трассы М-1 «Беларусь» бывший футболист подмосковного клуба не справился с управлением и врезался на своей иномарке в отбойник. Каракин получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в больнице.